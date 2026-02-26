قال وزير الثقافة والفنون والاتصال الموريتاني، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أمس الأربعاء، إنه لا وجود لأي برنامج رسمي يحمل اسم “عصرنة نواكشوط”، مؤكدا أن ما يُتداول بهذا الخصوص غير دقيق ولا يستند إلى تسمية معتمدة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن التسمية الصحيحة هي “البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط” أو “البرنامج الاستعجالي لتعميم نفاذ الخدمات الأساسية”، مشيرا إلى أنه حرص في لقاءات إعلامية سابقة على تصحيح هذا المفهوم.

وأضاف أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين في نواكشوط وعموم البلاد، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، معتبرا أن الحديث عن “العصرنة” لا يعكس طبيعة الواقع القائم.

وبيّن أن الغلاف المالي المخصص لمدينة نواكشوط في إطار البرنامج الاستعجالي بلغ 50 مليار أوقية قديمة، وُجهت لمشاريع عملية شملت تشييد مدارس، وتعزيز الخدمات الصحية، ومد نحو 200 كيلومتر من خطوط الكهرباء، وإنجاز حوالي 160 كيلومترا من الطرق المعبدة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية في مختلف المقاطعات.