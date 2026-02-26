أعلنت مديرية الحج والعمرة اليوم الخميس عن انطلاق الإجراءات والفحوصات الصحية الخاصة بحجاج موريتانيا، وذلك بعد اكتمال إدخال وتصعيد بيانات جميع الحجاج على المسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية، في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج.

وأوضحت المديرية أن استقبال الحجاج سيتم وفق ترتيب الأرقام المسجلة، حيث يستقبل كل مركز صحي مائة حاج يوميا بحسب الجدولة المحددة، على أن تتواصل العملية بشكل تدريجي خلال أيام الدوام الرسمية.

وقد تم إشعار الدفعة الأولى المعنية عبر تطبيق “خدماتي”، فيما ستتلقى بقية المجموعات إشعاراتها تباعا مرفقة بمواعيدها المحددة.

ووزعت المديرية الحجاج على عدد من المراكز الصحية في نواكشوط، من بينها المركز الصحي بدار النعيم، ومستوصـف ابن سينا، إضافة إلى النقطة الصحية النموذجية جنوب المتحف الوطني.