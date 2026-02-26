أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تخصيص مائة (100) منحة دراسية لفائدة مواطني الدول الأعضاء، من بينها موريتانيا، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات السياحة والضيافة.

ودعت وزارة التجارة والسياحة، الشباب الموريتاني الراغب في الاستفادة من هذه المنح إلى الترشح وفق الشروط المحددة.

وتشمل المنح تخصصات إدارة الضيافة، والعمليات والابتكار في الفنادق، وإدارة الوجهات السياحية المستدامة، على أن تحتضنها مدينة سمرقندبـجمهورية أوزبكستان ابتداءً من مارس 2026. وتتوزع البرامج بين دورات قصيرة الأمد لمدة أربعة أسابيع، وأخرى طويلة الأمد تمتد لثمانية أشهر.

ويشترط في المترشح تقديم استمارة مكتملة، ونسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر، ونسخة من الشهادة التعليمية، وسيرة ذاتية حديثة، إضافة إلى شهادة إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى (IELTS 5.5) أو ما يعادله (B2)، مع إيداع الوثائق بصيغة إلكترونية.

وتغطي المنحة مخصصا شهريا بقيمة 500 دولار للإقامة، و100 دولار للأنشطة الثقافية، فضلا عن تذكرة سفر ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية، فيما تستقبل ملفات الترشح لدى إدارة السياحة بمقر الوزارة، على أن يعلن لاحقا عن الآجال النهائية لاستكمال الإجراءات.