أجاز مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد أمس الأربعاء، خطة الرقمنة الشاملة لاكتتاب 3000 موظف عمومي، التي تقدمت بها وزارتا وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوظيفة العمومية والعمل، في بيان مشترك تضمن أيضا مستوى التقدم في إجراءات الاكتتاب 3000 .

وقدّم زير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده بوصفه رئيس اللجنة الفنية للدعم القطاعي الرقمي للجنة الوطنية للمسابقات، للمجلس، عرضا حول الآليات الكفيلة بإدخال الأدوات الرقمية، لضمان الأتمتة الشاملة لجميع مراحل الاكتتاب المذكور.

وبموجب النظام الرقمي الجديد، سيتاح للمترشحين تقديم ترشحاتهم عبر بوابة خدماتي أو عبر منصة التوظيف الخاصة باللجنة الوطنية للمسابقات، ومتابعة مختلف مراحل الاكتتاب لغاية صدور النتائج النهائية بعد استيفاء آجال الطعون.

وقالت وزارة الرقمنة إن النظام الجديد يتميز باستخدام أدوات تكنولوجية للتحقق الآلي من قابلية الترشح، ومصداقية الشهادات، واستيفاء المعايير المطلوبة، علاوة على التوليد الفوري للأسئلة قبل لحظات من بدء المسابقة.

كما يتسم النظام بإجراء المسابقة المكتوبة مبدئيا عبر أجهزة لوحية، مع توفير حلول رقمية لمواكبة الحالات التي يتعين فيها تنظيمها بشكل ورقي، فضلا عن التصحيح الفوري للإجابات، لتكتمل حلقة الشفافية، بإتاحة تقديم الطعون عن بُعد.