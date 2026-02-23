نفّذت فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة، اليوم الاثنين، حملة تفتيش ورقابة في الأسواق والمحلات التجارية بولايات نواكشوط الثلاث، بهدف ضبط الأسعار ومنع المضاربات والاحتكار.

وقالت الوزارة، في منشور لها، إن الحملة ترمي إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار المسقفة المتفق عليها مع اتحادية التجارة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الأساسية.

وأكدت التعامل مع شكاوى المواطنين، واستدعاء المخالفين وتغريمهم وفق القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.