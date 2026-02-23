أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الاثنين، الإغلاق الفوري لحدودها الشرقية مع السودان حتى إشعار آخر، على خلفية توترات أمنية ودبلوماسية متصاعدة بالنزاع الدائر في الجارة الشرقية.

وقالت وزارة الاتصال في تشاد إن القرار جاء رداً على «توغلات متكررة وانتهاكات للسيادة الوطنية» من قبل أطراف النزاع في السودان، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حماية المدنيين واللاجئين ومنع انتقال الحرب إلى داخل الأراضي التشادية.

ويشمل القرار تعليق حركة الأشخاص والبضائع عبر جميع النقاط الحدودية، مع استثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب إذناً مسبقاً، وذلك في ظل تصاعد التوترات خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك غارة بطائرة مسيّرة استهدفت معسكراً للجيش التشادي في منطقة تيني الحدودية وأسفرت عن مقتل جنديين.

وأكدت نجامينا أنها تتحمل أعباء إنسانية كبيرة جراء استقبال أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني منذ عام 2023، مجددة رفضها للاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في النزاع.

وفي السياق ذاته، حذّر الجيش التشادي من أن أي انتهاك جديد للأراضي الوطنية سيقابل بـ “رد عسكري مشروع”، معتبراً إغلاق الحدود إجراءً سيادياً لاحتواء المخاطر الأمنية المتزايدة شرق البلاد.