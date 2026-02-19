قتل عشرات الأشخاص الأربعاء، في هجمات نفذها مقاتلون من جماعة لاكوراوا المسلحة، استهدفت سبع قرى بولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة وتقرير أمني سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأثار تصاعد العنف من قبل الجماعات وقطاع الطرق في نيجيريا في الأشهر الأخيرة، غضب الولايات المتحدة التي نفذت غارات جوية مفاجئة بالتنسيق مع السلطات النيجيرية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو (شمالا)، التي تحد ولاية كيبي، مستهدفة المسلحين.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي بشير عثمان لوكالة فرانس برس “للأسف، قتل عشرات الأشخاص عندما تصدى سكان قرى مامونو وأواساكا وتونغان تسوهو وماكانغارا وكانزو وغورون نايدال ودان ماي أغو للمهاجمين”.

وأشار التقرير الأمني إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا في هذه الهجمات، التي وقعت في المنطقة الإدارية لأريوا في فترة بعد الظهر.

وقال عثمان إن “قوات الأمن المؤل فة من الشرطة والجيش وميليشيات محلية، جرى نشرها فورا في المناطق المتضررة، وتنفذ حاليا دوريات وعمليات منسقة لتوقيف المسؤولين”.

وأضاف أن “الوضع استقر ، والسلطات تجري حوارا مع زعماء المجتمع المحلي، مع حض السكان على التزام الهدوء، وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة، والتعاون مع قوات الأمن فيما تتواصل الجهود”.

وخلال السنوات الأخيرة، أد ى ظهور جماعة لاكوراوا في الشمال الغربي إلى تفاقم أعمال العنف في المنطقة، ما دفع حكومات الولايات المعنية إلى تجنيد مزيد من ميليشيات الدفاع الذاتي.

ومنذ العام 2009، أسفر التمرد الجهادي في نيجيريا، الذي تقوده أساسا جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إيسواب)، عن أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح في شمال شرق البلاد، وفق الأمم المتحدة.