أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأربعاء، أن ميزانية الدولة رصدت 13.6 مليار أوقية لتمويل البرنامج الاجتماعي الخاص بشهر رمضان، مؤكداً أنه يتميز بشمولية أكبر من حيث التغطية الجغرافية وتنوع المواد ووفرتها.

وقال ولد الغزواني، في تصريح بختام جولة تفقدية لنماذج من التدخلات الرمضانية، إن البرنامج يتكون من شقين؛ أحدهما تجاري يشمل توفير 137 نقطة لبيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة، ورفع عدد المعارض إلى 9 معارض، إضافة إلى توفير 476 نقطة لبيع الأسماك بأسعار رمزية على امتداد التراب الوطني.

وأشار إلى أن الشق الثاني يتمثل في تدخل اجتماعي مباشر، يشمل توزيعات غذائية مجانية لصالح 25 ألف أسرة، وتحويلات نقدية يستفيد منها نحو 143 ألف أسرة متعففة.

وأكد الرئيس أن نسخة هذا العام عرفت توسعاً في عدد المعارض ونقاط البيع وتنوع المواد المعروضة، مقارنة بالعام الماضي.