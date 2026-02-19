كشف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، المختار أحمد بوسيف، أمس الأربعاء، عن توجه الحكومة لمنح تسيير ميناء “انجاكو” متعدد الوظائف لشركات دولية، بهدف ضمان النجاعة في استغلال هذا المرفق.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الشراكة ترمي إلى جلب الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة لتشغيل الميناء واستعادة تكاليف الاستثمار الأصلي للدولة في تشييده، المقدّرة بنحو 352 مليون دولار.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء “انجاكو” ودوره في تحويل المنطقة الجنوبية إلى قطب اقتصادي وصناعي، من خلال توفير قاعدة لوجستية قريبة من حقول الغاز، وتسهيل عمليات التصدير، بما يخفف الضغط عن مينائي نواكشوط ونواذيبو.

وأكد الوزير أن الحكومة باشرت التحضيرات العملية لاستكمال تجهيز الميناء وربطه بالخدمات الأساسية، بما يتيح تشغيل طاقته الاستيعابية المقدّرة بنحو 600 ألف طن سنويًا، وتخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى.