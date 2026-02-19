لقي أربعة ضباط من الجيش التشادي مصرعهم في كمين نُسب إلى قطاع طرق بمحافظة بوركو، أقصى شمال تشاد، وفق تقارير محلية وأمنية متطابقة.

وبدأت الأحداث ليل الثلاثاء/الأربعاء بكمين استهدف حافلة نقل على المحور الرابط بين فايا وكوبا أولانغا، أسفر عن مقتل سائق برصاص المهاجمين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة تدخلت على إثرها وحدات من الجيش المتمركزة في فايا-لارجو.

ووفق حصيلة غير رسمية، أسفرت المواجهات عن مقتل أربعة ضباط، من بينهم قائد فيلق الدرك ونظيره في الحرس الوطني، فيما قُتل ثلاثة من المهاجمين وأُلقي القبض على آخر، وأعقب ذلك تعليق مهام والي محافظة بوركو على خلفية اتهامات بـ “رفض تحمل المسؤولية” و”الفرار”.