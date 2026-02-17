لقي منقب مصرعه وفُقد آخر إثر انهيار بئر للتنقيب في منطقة “اصفيه” بـ “كليب اندور” بولاية تيرس الزمور، ليل الأحد/الاثنين، فيما نجح منقبون في إنقاذ شخص ثالث كان عالقاً تحت الأنقاض.

وأفاد مراسل “صحراء ميديا” في الولاية أن فرقاً تضم منقبين متطوعين واصلت عمليات البحث والحفر، وهو ما أسفر عن انتشال جثمان أحد الضحايا، بينما لا تزال الجهود مستمرة للعثور على المنقب الثالث، الذي ترجح المعطيات الميدانية وفاته جراء قوة الانهيار.

وتشير المصادر من عين المكان إلى أن المنقبين الثلاثة كانوا يحاولون إزالة حاجز ترابي يفصل بين بئرين تقليديين، قبل أن ينهار أحدهما عليهم بشكل مفاجئ.