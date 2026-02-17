دعا وزير الثقافة والفنون والاتصال، الحسين ولد مدو، إلى تفعيل مبدأ “المعاملة التفضيلية” لصالح الدول النامية، بما يضمن سهولة تنقل الفنانين والأعمال الثقافية، وتوفير حضور منصف للمحتويات الثقافية في البيئة الرقمية.

وقال ولد مدو، خلال الدورة الـ 19 للجنة الحكومية لتعزيز التنوع الثقافي باليونسكو، إن الرهان الحقيقي للاتفاقيات الدولية يكمن في قدرتها على حماية المبدعين وتصحيح الاختلالات القائمة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي المتسارع.

واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الموريتانية الجديدة التي تجعل من الثقافة “رافعة للتنمية”، مشيراً إلى إطلاق مشاريع هيكلية كالمدينة الثقافية بنواكشوط، وتعميم الفضاءات السمعية البصرية متعددة اللغات، وتعزيز تدريس اللغات الوطنية وصون التراث.

وخلص ولد مدو في ختام مداخلته بباريس، إلى أن نواكشوط تعكف على إنشاء هيئات مهنية لتأطير قطاع الفنون وتحسين أوضاع العاملين فيه، مؤكداً التزام البلاد بدعم بيئة ثقافية دولية قائمة على الانفتاح وتكافؤ الفرص بين مختلف التعبيرات الإنسانية.