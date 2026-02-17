فكك الدرك الوطني الموريتاني شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير العملة الوطنية، في عملية نفذتها كتيبة الدرك رقم 1 بنواكشوط الغربية.

وقال الدرك في بيان إن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، دون الكشف عن هوياتهم، وضبط معدات تُستخدم في تصنيع وتزوير أوراق نقدية، إضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر من الأوقية المزورة.

وأضاف أن عناصر الدرك عثروا كذلك على كميات من أوراق نقدية مطبوعة لفئات مختلفة كانت في طور الإعداد، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد بقية المتورطين المحتملين.