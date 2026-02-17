أعيد انتخاب موريتانيا ممثلة في رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، الشيخ العافية ولد محمد خونا، عضواً في مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، خلال الدورة الـ 41 لجمعيتها العمومية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة ما بين 14 و16 فبراير الجاري.

وصادقت الجمعية خلال اجتماعاتها على ميزانية الغرفة للعام 2026 والبيانات المالية لسنة 2024، كما أقرت التجديد لرئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله صالح كامل، رئيساً لمجلس إدارتها لولاية إضافية.

وشارك الوفد الموريتاني في ورشات النسخة الثالثة من “منتدى مكة للحلال”، حيث عقد ولد محمد خونا على هامشها سلسلة لقاءات مع رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، تركزت حول سبل تعزيز العلاقات وفرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا، خاصة في قطاعات المعادن والطاقة والصيد والزراعة.

وقدم رئيس الغرفة الموريتانية خلال هذه اللقاءات عرضاً حول التعديلات القانونية والمؤسسية الأخيرة في البلاد، والتي شملت استحداث “مجلس أعلى للاستثمار”، ومراجعة القوانين الناظمة لقطاعات الصناعة والمعادن وسوق الصرف، إلى جانب تفعيل شباك موحد لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات أمام المستثمرين.