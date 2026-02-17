شب حريق في سوق وسط باماكو، مخلفًا خسائر مادية كبيرة، في أحدث حلقة من سلسلة حرائق متكررة تضرب الأسواق الرئيسية في مالي.

وأفاد شهود أن أولى النيران ظهرت بعد منتصف الليل، وانتشرت بسرعة بين الأكشاك المتقاربة، ما أدى إلى تدمير مخزونات من المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية. وتدخلت فرق الإطفاء بسرعة وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى مناطق أخرى في السوق. ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى، لكن العديد من التجار فقدوا معظم ممتلكاتهم.

ويعد سوق سوجونيكورا من أكثر الأسواق نشاطًا في وسط بامكو، ويشهد يوميًا حركة كبيرة من البائعين والمشترين. وقال التجار إن الحريق يفاقم الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، حيث كانت المخزونات كبيرة وغالبًا مشتراة بالائتمان، ما يهدد الدخل العائلي للعديد منهم.

وتشهد الأسواق المالية حرائق متكررة، سبق أن طالت سوق بامكو الكبير في 2024 و2025، إضافة إلى حرائق سجلت في كاي، غاو، موبتي وسيغو. وأرجع مراقبون محليون أسباب الحرائق عادةً إلى التوصيلات الكهربائية القديمة، الأكشاك المكتظة، وغياب معدات إطفاء مناسبة، في أسواق تعتمد غالبًا على الاقتصاد غير الرسمي حيث تكاد التأمينات تكون معدومة.