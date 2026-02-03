أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الاثنين بالقصر الرئاسي، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في أول زيارة رسمية يؤديها وزير حج سعودي إلى البلاد، تهدف إلى دفع مستوى التنسيق المشترك في قطاع الحج والعمرة.

وكشف الوزير السعودي عقب اللقاء، أن عدد المعتمرين الموريتانيين خلال عام 2025 تجاوز 16 ألف معتمر، بزيادة ملحوظة عززها إطلاق الخط الجوي المباشر بين نواكشوط والمدينة المنورة. وأكد الربيعة أن الزيارة تعكس اهتمام قيادة المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من موريتانيا وتطوير التجربة الرقمية المخصصة لهم.

ووضع الجانبان “تسهيل الإجراءات” كأولوية للمرحلة المقبلة، من خلال خطة لفتح الأبواب أمام الموريتانيين لاستخدام التطبيقات الرقمية في حجز السكن والحصول على التأشيرات، سعياً لإنهاء الصعوبات اللوجستية التي تواجه الحجاج وضمان أداء المناسك بمرونة أكبر.