عقد وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الفضيل ولد سيداتي، أمس الاثنين، جلسة مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، استعرضت الترتيبات الفنية لموسم الحج ومستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال الوزير السعودي إن الزيارة تهدف لبحث مجالات الاهتمام المشترك، مشيداً بالتسهيلات التي تضمن إنجاز مهام الحج بمرونة، فيما أكد الجانب الموريتاني أن ملف الحج يمثل أولوية قصوى وأمانة شرعية، مستحضراً الجذور التاريخية والثقافية التي تربط الشناقطة ببلاد الحرمين الشريفين.

واختتم الوزير السعودي زيارته لنواكشوط بحفل استقبال نظمه السفير السعودي عبد العزيز الرقابي، حضره وزيرا الشؤون الإسلامية والثقافة، في لقاء ختامي ركز على ترتيبات قطاعي الحج والعمرة بين البلدين.

