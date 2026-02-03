أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، خواكين تاسو فيلالونغا، عن تخصيص غلاف مالي يناهز 890 ألف يورو لدعم المسار الانتخابي في موريتانيا، وذلك عبر تمويل من “الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأوضح السفير أن المشروع، الذي يمتد لـ 36 شهراً، يأتي استجابةً لتوصيات بعثة خبراء الانتخابات الأوروبية الصادرة في يوليو 2024، ويهدف إلى مواكبة إصلاحات جوهرية تدعم دولة القانون بالتعاون مع مؤسسات دستورية وطنية.

من جهته، كشف نائب رئيس المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، ناسيمنتو تيكزيرا، أن المشروع سيمتد تنفيذ أنشطته ما بين 2025 و2027، لضمان التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عامي 2028 و2029.

وأكد تيكزيرا أن هذا الدعم يركز على تعزيز الإطار القانوني وتقوية المؤسسات والإعلام، مشدداً على أن دور الجانب الأوروبي يقتصر على المواكبة الفنية والتقنية للمؤسسات الموريتانية المستفيدة دون البديل عنها.