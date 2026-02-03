أعلنت الشرطة الموريتانية، أمس الاثنين، عن تفكيك عصابة إجرامية تمتهن السلب والحرابة بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، وذلك بعد ليلة شهدت تنفيذ عدة عمليات طعن وسلب طالت خمسة مواطنين، من بينهم عسكري.

وأوضحت الشرطة أن توقيف المشتبه بهم جاء عقب استنفار أمني وتتبع ميداني في منطقة “تنسويلم”، أسفر عن القبض على أحد العناصر الرئيسية في غضون ثلاث ساعات من بدء العملية، قبل أن تنجح فرق البحث في ضبط بقية أفراد العصابة، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السوابق المطلوبين في قضايا أخرى.

ووفق ما ورد في منشور للشرطة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد ضبطت الفرق الأمنية بحوزة الموقوفين هواتف ومقتنيات شخصية تعود للضحايا، مؤكدة اعتراف أفراد العصابة خلال التحقيقات الأولية بالمسؤولية عن العمليات الإجرامية التي سجلت مؤخراً في المنطقة.

وأكدت الشرطة أنها تواصل التحقيق مع المشتبه بهم للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة فور اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.