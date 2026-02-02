استقبل المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، لمرابط ولد بناهي، وفدا من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، برئاسة السيد كلافيركاتيت الأمين المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة ،وذلك رفقة سفير موريتانيا لدى جمهورية إثيوبيا الحسين ولد الناجي، في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على قدرات الميناء ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الزيارة، تابع الوفد فيلمًا تعريفيًا استعرض مختلف مراحل تطور الميناء، وبنيته التحتية، والخدمات التي يوفرها، كما تابع عرضا قدمه المدير التجاري ،قبل أن يقوم بجولة ميدانية داخل الميناء شملت عدة مرافق تشغيلية ولوجستية.

وخلال الزيارة، تعرّف الوفد على الجهود التي يبذلها ميناء نواكشوط المستقل والدور المحوري الذي يلعبه في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري، باعتباره بوابة رئيسية للتجارة الخارجية ومكونًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية للبلاد