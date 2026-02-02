التقت بعثة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، أمس الأحد، بالجالية الموريتانية المقيمة في مدينة يوو بجمهورية الصين الشعبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة زيارات التشاور والاتصال بالجاليات الموريتانية حول العالم، التي أطلقتها خلال الأشهر الماضية.

وأوضح القائم بأعمال السفارة الموريتانية في بكين، محمد جاكانا، أن اللقاء يهدف إلى إطلاع أفراد الجالية على الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح الجاليات، وتقريب الخدمات منها، إضافة إلى استعراض الخطوات التي تم إنجازها في إطار التحضير لمنتدى الجاليات الموريتانية في الخارج.

من جهته، أكد رئيس بعثة الوزارة، السفير المكلف بمهمة بديوان الوزير، الحسن أحمدو الحسين، أن هذه المهمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الخارجية، الداعية إلى الاستماع للجاليات عن قرب وإشراكها في عملية التحضير للمنتدى، ومعالجة مختلف الإشكالات المطروحة.