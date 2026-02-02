اختتمت ليل الأحد/الاثنين، البطولة الموريتانية للشطرنج السريع للرجال و النساء بنواكشوط.

وشارك في البطولة، نخبة من لاعبي ولاعبات الشطرنج على المستوى الوطني، حسب الاتحادية الموريتانية للشطرنج.

وعلى مستوى فئة الرجال، تصدر اللاعب عبدُ الرحمن الطلبة بالمركز الأول، في حين فاز اللاعب الشيخ ماء العينين ماء العينين بالمركز الثاني، بينما حصد اللاعب محمد عبد الحي باب، المركز الثالث.

وفازت اللاعبة فطيمة الشيخ سيديا، بالمركز الأول على مستوى فئة النساء، بينما جاءت اللاعبة نفيسة داهي، في حين جاءت اللاعبة بشرى آب.

