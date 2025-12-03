قال وزير الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، يوم الأربعاء إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ملتزم بتسوية جميع المظالم، بما في ذلك ما يعرف بـ«الملف الإنساني» المتعلق بأحداث سابقة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء،، أن لجنة حكومية تعمل منذ ثلاث سنوات بالتشاور مع الضحايا لإيجاد حل نهائي للملف بعيداً عن أي مزايدات سياسية.

تصريحات الوزير تأتي بعد مطالبات من أرامل وضحايا الأحداث، الذين أصدروا بياناً نهاية الأسبوع الماضي يطالبون فيه ب”الحق في الحقيقة، والعدالة، والدفن، والحداد”.،

وقالوا: “السلطات لم تضمن منذ عقود إجراء تحقيقات أو متابعة قضائية تضمن الإنصاف وحماية الكرامة الإنسانية”.