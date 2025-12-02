Close Menu
الثلاثاء, 2 ديسمبر
غزواني يطلق من ازويرات مشاريع طاقوية وصحية لتعزيز التنمية بالمدينة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

بدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء زيارة إلى مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس زمور، شمالي البلاد، من أجل تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية.

وتستمر الزيارة ليوم واحد، ويرافق الرئيس كلٌّ من وزير المعادن والصناعة، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى الوزير المكلف بالديوان.

وخلال هذه الزيارة سيُدشّن ولد الغزواني محطتين كهربائيتين؛
الأولى محطة حرارية بقدرة 30 ميغاوات، تضم ثلاثة مولدات تبلغ قدرة كل واحد منها 10 ميغاوات،
والثانية محطة للطاقة الشمسية بقدرة 12 ميغاوات.

كما سيضع الرئيس حجر الأساس لتوسعة محطة تحلية المياه في المدينة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لـ مركز الاستطباب في ازويراتبسعة 120 سريرًا.

