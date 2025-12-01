أعلن قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس، عن تقدّم الاستعدادات لإنشاء مستشفى عسكري جديد في موريتانيا.

جاء ذلك الاثنين، خلال افتتاحه للمؤتمر الإقليمي العربي السابع للطب العسكري، والمؤتمر الإقليمي المغاربي السابع للطب العسكري المنعقدين بشكل متزامن في نواكشوط.

وأكد ولد الرايس، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، “يولي عناية خاصة للصحة العسكرية حتى تواكب التطور الحاصل في المنظومة العسكرية الموريتانية.”

وأشار إلى أن ” أركان الجيوش تنفذ تعليمات الرئيس، فيما يتعلق بتوسيع تدخلات الطب العسكري حيث تم افتتاح العديد من المراكز العسكرية الجديدة.” وتحدث عن “اقتناء أجهزة طبية متطورة و جرى أيضا اكتتاب و تكوين عدد من الأطباء و فنيي الطب العسكري حتى تتم مواكبة التوسع الذي نعكف عليه.”