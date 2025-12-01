أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الاثنين، العفو عن 183 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين، بموجب مرسوم رئاسي صدر بمناسبة ذكرى الـ65 للاستقلال.

وجاء ذلك، بناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، وحمل تخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المفضي به قبل 14نوفمير 2025.

ويستثنى من هذا التخفيض حسب الرئاسة، “المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز.”

كما يستثنى منه المدانون “بتهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة، أو حيازة المخدرات ذات الخطر.”

ولفتت الرئاسة، إلى أن هذا التخفيض، لا يستفيد منه ” السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.”