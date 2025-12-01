وصل وفد من المحموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” إلى غينيا بيساو اليوم الاثنين لبدء مخادثات مع قادة الانقلاب حول اعادة النظام الدستوري، واستئناف العملية الانتخابية.

ويقود وفد الإيكواس، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو.

وتاتي زيارة وفد التكتل الاقليمي، بعد قمة استثنائية لقادة دول الأعضاء، قبل أيام، ناقشوا خلالها الوضع في غينيا بيساو.

وفي سياق متصل، حظرت السلطات العسكرية، تزامنا مع وصول وفد الوساطة، جميع المظاهرات والإضرابات والأنشطة التي “تُعتبر تهديدًا للسلام والاستقرار”، حسب ما جاء في قرار مساء الاحد.

وأمرت السلطات العسكرية المؤسسات العامة والوزارات باستئناف عملها.

الأربعاء الماضي، وبينما كانت البلاد تنتظر الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات، استولى ضباط على السلطة واحتجزوا الرئيس امبالو وعدد من قيادات المعارضة.

وخلال الساعات الأولى للانقلاب قال عمرو سيسوكو إمبالو، لوسائل إعلام فرنسية إنه تم عزله واعتقاله، قبل ترحيله بوساطة من قادة الإيكواس إلى السنغال، ومن ثم إلى برازافيل، في الكونغو .

ونصّب الجيش في بيساو الجنرال هورتا إينتا رئيساً للمجلس العسكري، الذي سيتولى السلطة لفترة انتقالية من عام، وعين حكومة انتقالية معظم أعضائها من الشخصيات المحسوبة على الرئيس المخلوع امبالو.

من جهة أخرى، أعلنت نيجيريا منح الحماية لمرشح المعارضة في غينيا بيساو فرناندو دياس دا كوستا استجابة لطلب منه بسبب تهديد سلامته.

وحسب ما جاء في رسالة وجهها وزير الخارجية النيجيري إلى إيكواس يوم الأحد، يوجد دياس دا كوستا في السفارة النيجيرية في بيساو.