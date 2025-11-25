نظم عشرات الصيادين التقليديين في مدينة نواذيبو، وقفة احتجاجية، على تأجيل استئناف أنشطة الصيد.

وطالب المحتجون، السلطات باستئناف نشاط الصيد التقليدي بداية شهر دجمبر المقبل، وهو التوقيت المعهود وبتخصيص خمسة عشر يوماً لفائدة الزوارق والقوارب التقليدية، حسب مراسل صحراء ميديا في المدينة.

وأكد المحتجون للمراسل، أن توقيف نشاط الصيد، يفاقم من أوضاعهم المعيشية “المتدهورة”، وشددوا على ضرورة استئنافه في موعده المحدد.

في غضون ذلك، كانت وزارة الصيد، قد حددت 15 ديسمبر موعدا لاستئناف الصيد التقليدي، فيما حددت 18 من الشهر نفسه موعدا لاستئناف الصيد الشاطئي، و24 من ذات الشهر، موعدا لاستئناف نشاط الصيد الصناعي.