قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه إن الحكومة ماضية في تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في موريتانيا.

الوزيرة كانت تتحدث، اليوم الثلاثاء، خلال إطلاق فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، أضافت أن تطوير الإطار التشريعي يشكل جزءًا من جهود الدولة لمكافحة العنف القائم على النوع.

وأشارت بنت انتهاه إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ” جعل حماية المرأة والطفل محورًا أساسيا في مشروعه المجتمعي”.

ولفتت الوزيرة إلى أن قيم الشريعة الإسلامية كرّمت المرأة وشددت على صون حقوقها وبناء علاقات قائمة على المودة والاحترام داخل الأسرة والمجتمع.

من جانبه، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، إن العنف ضد النساء بات يتوسع في العصر الرقمي، موضحًا أن الاعتداءات التي تبدأ عبر الإنترنت يمكن أن تنتشر بأشكال مختلفة وبسرعة بفعل التطور التكنولوجي.