أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنها شرعت في إجراءات فسخ التعاقد مع المقاول الأجنبي المكلّف بتنفيذ أشغال طريق تمبدغة – النعمة، وذلك على خلفية التأخر الكبير المسجّل في تقدم الأعمال وعدم احترام الالتزامات التعاقدية.

وقالت في بيان لها إن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات العاجلة التي اتخذها القطاع تنفيذًا لتعليمات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي.

وأضفت أنها بموازاة قرار الفسخ، باشرت إعداد ملف مناقصة جديد لاستكمال الأشغال، ووضع الطبقة الإسفلتية على الجزء المتبقي من الطريق، على أن يتم اختيار مقاول جديد يضمن انتهاء الأشغال قبل موسم الخريف من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، اتخذ القطاع خطوات عملية متقدمة بخصوص طريق آمرج – عدل بكرو، حيث تم— بالتشاور مع هيئة التمويل— تقسيم المشروع إلى محورين رئيسيين.

المحور الأول، بطول يقارب 30 كلم، تتولى تنفيذه تجمع الشركات الوطنية المكلّف بإنجاز الطريق الأصلي، وقد وفر مواد البناء بمقر الورشة، فيما ستتواصل الأعمال بإشراف دقيق لضمان اكتمالها قبل الخريف المقبل.

أما المحور الثاني، الممتد من الكيلومتر 30 حتى مدينة عدل بكرو، فقد أُعد له ملف مناقصة خاص، وسيُعلن عنها قريبًا لاختيار مقاول جديد يتولى استكمال الأشغال قبل منتصف عام 2026.