توفي مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية السنغالية بعد تعطل زورق كان على متنه العشرات، قبالة ميناء نواذيبو المستقل، حسب ما أفاد به مراسل صحراء 24.

وقال المراسل إن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 224 مهاجرا، نقل عشرون منهم إلى مركز الاستطباب بإشراف من الهلال الأحمر الموريتاني.

ومع تعطل الزورق، فقد المهاجرون مؤونتهم ما تسبب في ظروف صعبة لهم على المياه. فيما باشرت السلطات الأمنية، الإجراءات القانونية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.