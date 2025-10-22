أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، إصابة اللاعب الدولي محسن بَدَّه بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب السنغالي يوم 14 أكتوبر 2025 على ملعب عبد الله واد في ديامنياديو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأكدت الاتحادية في بيانها، أن اللاعب سيخضع لرعاية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل اللجنة الطبية التابعة للاتحادية، بالتنسيق الكامل مع الطاقم الطبي لناديه، لضمان أفضل سبل العلاج والتعافي.

وعبّرت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، عن دعمها الكامل للاعب محسن بَدَّه في هذه المرحلة التي وصفتهابـ”الصعبة”، متمنية له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب لتمثيل المنتخب الوطني مجددًا في أقرب وقت ممكن.