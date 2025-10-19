وقّعت الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل لتوسعة مستشفى أمراض القلب في نواكشوط، بقيمة 29.26 مليون يورو.

ووقعت الاتفاقية من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ممثلاً عن الجانب الموريتاني، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي.

وتهدف الاتفاقية وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى تطوير وتوسعة المستشفى من خلال زيادة طاقته الاستيعابية، وتعزيز التجهيزات الطبية، وتحديث البنى التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويُعدّ البنك الإسلامي للتنمية من أقدم الشركاء التنمويين لموريتانيا، حيث موّل على مدى عقود عشرات المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه.