السبت, 18 أكتوبر
عمدة روصو: زيارة الرئيس الأخيرة للولاية أسفرت عن حل نهائي للنزاعات العقارية

محمد عبد اللهبواسطة

قال عمدة بلدية روصو، بمب ولد درمان، إن الزيارة الأخيرة التي أداها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية اترارزة أسفرت عن “حل نهائي للنزاعات العقارية، وتطوير القدرات الفنية للحد من إتلاف المحاصيل”.

وأضاف ولد درمان في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن الزيارة “أسهمت أيضًا في إيصال الكهرباء للمناطق الريفية بنسبة تجاوزت 60%”.

وأشار العمدة إلى أن البلدية “نسقت مع السنغال لتنظيم حملات متزامنة لمكافحة الطيور والآفات، مما أدى إلى نتائج إيجابية” وفق تعبيره.

وكان الرئيس الموريتاني قد زارالأربعاء الماضي، مدينة روصو لإطلاق موسم زراعة الخضروات للسنة الجديدة.

