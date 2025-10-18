دشنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، الخميس، نقطة صحية في قرية سكام لمرادين التابعة لبلدية انتيكان بولاية اترارزة.

وتضم المنشأة وفق ما أعلنت المندوبية، مخزناً للأدوية وأقساماً للتوليد والعلاجات والتطعيم والاستشارات، وستخدم أكثر من 1700 مواطن، بعد تجهيزها بكافة المعدات الطبية الضرورية من طرف المندوبية.

وقال المندوب العام الشيخ ولد بد إن إنشاء النقطة الصحية يأتي “في إطار رؤية “التآزر” لتعزيز البنى التحتية الاجتماعية وتحسين ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية”

وأكد أن المندوبية تعمل “على تقريب الخدمات من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد”.

وعلى هامش الزيارة، وضع ولد بد حجر الأساس لبناء مدرسة ابتدائية متكاملة عند الكيلومتر 7 بمدينة روصو.