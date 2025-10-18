عبرت شركة تازيازت عن التزامها إلى جانب السلطات المحلية والمجتمعات في اكجوجت بمواكبة تنمية ولاية إينشيري.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعتز بكونها راعيا ذهبيا في النسخة الثانية من مهرجان المدن المعدنية للثقافة والتنمية المنظم في اكجوجت من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن هذه المشاركة تدخل بشكل كامل ضمن استراتيجيةالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التي تبرز دور القطاع المعدني كمحرك للنمو وخلق الفرص للسكان المحليين.

وقال باب صالحي أن مهرجان المدن المعدنية “يمثل فرصة ثمينة لتنشيط الحوار بين الفاعلين في القطاع والمجتمعات. وبوصفها مؤسسة تعمل في الولاية، تعرب تازيازت عن اعتزازها بدعم هذه المبادرة التي تثمن مقدرات ولاية إنشيري وتساهم في إشعاعها“.

وتمثل تازيازت اليوم – وهي موجودة في موريتانيا منذ أكثر من 15 سنة – فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وأكبر رب عمل خصوصي في البلد، حيث توفر أكثر من 4000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة ويمثل الموريتانيون 97.8% من عمالتها المباشرة. وتتبع المؤسسة نموذجًا للنمو المشترك يعتمد على تعزيز الكفاءات الوطنية وشفافية عملياتها وتعاون بناء مع السلطات المحلية.