قال أحمد سالم ولد بوهد، الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة الموريتانية، إن المدن المنجمية تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان المدن المنجمية في ولاية إنشيري.

وأضاف ولد بوهد في كلمته يوم الاثنين أن “هذا المهرجان يمثل محطة هامة لتثمين الدور الاقتصادي للمدن المنجمية وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية الوطنية”، مشيراً إلى أن ولاية إنشيري “كانت ولا تزال ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.

ولفت الأمين العام لوزارة المعادن إلى أن المقدرات المنجمية الكبيرة والمتنوعة في الولاية ساهمت في “خلق فرص عمل وتنشيط الدورة الاقتصادية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي”، معتبراً أن المهرجان يهدف إلى إبراز هذه المدن كمراكز للتنمية المتكاملة.

وأكد الأمين العام أن وزارة المعادن والصناعة تعمل على تطوير القطاع من خلال شراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتعزيز الحكامة الرشيدة، وضمان استفادة السكان المحليين من عائدات النشاط المنجمي.

وختم كلمته بالتشديد على أن المهرجان يمثل “فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات الواعدة لولاية إنشيري، وإبراز مساهمتها التاريخية في بناء الاقتصاد الوطني”، إلى جانب كونه منصة لتبادل الخبرات حول آفاق تطوير المدن المنجمية.