نفى النائب في البرلمان الموريتاني، العيد ولد محمدن، وجود أي خلاف بينه وبين النائب بيرام الداه أعبيد.

وأكد ولد محمدن أن علاقته ببيرام تقتصر على علاقة محامٍ بموكّل، إذ دافع عنه في السابق، كما دافع عن أنصاره، وعن قضايا تتعلق بحالات عبودية كان يطرحها، مضيفاً أنه لا تربطه به أي علاقة شخصية.

وحول انتقاد بعض أنصار بيرام له، قال ولد محمدن، خلال مشاركته في برنامج حوار صحراء 24 مساء البارحة: “ذنبهم مغفور ولا تثريب عليهم في ذلك”، وفق تعبيره.

وفي رده على سؤال حول من هو الأقرب إليه فكرياً بين النائب بيرام والوزير السابق بيجل ولد هميد، أوضح ولد محمدن: “نحن من منطقة واحدة ومجتمع واحد، وربما نفكر بنفس التفكير”، في إشارة إلى بيجل ولد هميد.