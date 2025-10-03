بدأت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الجمعة عملية نقل المدرسين خريجي المدارس الوطنية للتكوين نحو مقار عملهم في الولايات الداخلية.

وتستهدف هذه العملية نقل قرابة 994 معلما وأستاذا من بينهم 51 مدرسًا للغات الوطنية للناطقين بها وغير الناطقين بها، و672 معلماً للتعليم الابتدائي، و271 أستاذًا في مختلف التخصصات.

وقال الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحيى بوب طالب، أن هذا العدد من الخريجين يشكل دعماً نوعياً ومتميزاً لقطاع التربية، حيث سيساهم في سد الحاجات من المدرسين، وتوفير تعليم ذي جودة، وتكريس المدرسة الجمهورية الشاملة.

وأضاف أن الاهتمام بالمدرسة وإعطائها المكانة اللائقة يمثل نهوضاً بالتعليم، الذي يعد الأساس في إصلاح المنظومة التربوية.

وأشار إلى أن وزارة التربية دأبت على تنظيم هذه العملية، من خلال توفير وسائل النقل للمدرسين الخريجين، لتمكينهم من الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب، وأداء رسالتهم النبيلة في ظروف جيدة.