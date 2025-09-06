سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث وفيات وعدداً من الإصابات جراء حوادث سير متفرقة، وفق ما أعلنت منظمة “معاً للحد من حوادث السير”.

وبحسب المنظمة، فقد شهد الكيلومتر 38 على طريق الأمل مساء الخميس حادثاً إثر اصطدام سيارة بحائط، أدى إلى وفاة شخص.

ووقع حادث آخر ظهر الجمعة على طريق روصو في قرية الخوارة بسبب مطبات غير مدهونة، وأسفر عن إصابات.

وفي حدود الخامسة من مساء الجمعة، شهد مدخل صنكرافة الشرقي تصادماً بين سيارة مرسيدس وأخرى من نوع هليكس، خلّف وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة آخر.

وبعد ذلك بنحو ساعة ونصف، دهست سيارة من نوع تويوتا أنفسيس طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات في قرية بوحديدة التابعة لمقاطعة ألاك، مما أدى إلى وفاته على الفور، وفق المنظمة.

وشهد الشهر الماضي سلسلة حوادث مرورية أودت بحياة أزيد من 30 شخصاً في مناطق متفرقة من البلاد.