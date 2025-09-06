أعلنت الشرطة الموريتانية أن الفتاة التي ظهرت صورها على مواقع التواصل قرب ملتقى طريق المقاومة، (شمال العاصمة) لم تكن ضحية عمل إجرامي، بل “تعرضت لإغماء بعد نزولها من سيارة أجرة بسبب روائح عطور قوية”,

وأكدت الشرطة أن الفتاة نُقلت إلى مستشفى الشيخ زايد أذ خضعت للفحوصات بحضور ذويها، وتبين أن حالتها “مستقرة”.

وشددت على ضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، محذرة من أن ترويج الشائعات قد يترتب عليه مسؤوليات جنائية.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً لفتاة ملقية على الشارع، قالوا إن “سيارة دهستها ولاذت بالفرار”.