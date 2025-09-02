أعلنت الحكومة الموريتانية استدعاء هيئة الناخبين للتصويت يوم السبت فاتح نوفمبر المقبل لاختيار التمثيلية النقابية للعمال في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.

وبحسب تعميم نشرته وزارة الوظيفة العمومية والشغل اليوم، تُستقبل الترشيحات لدى اللجان المختصة ابتداءً من 2 إلى 16 سبتمبر المقبل، فيما ستُراجع اللوائح الانتخابية ما بين 1 و15 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 15 أكتوبر وتنتهي منتصف ليل 30 من الشهر ذاته، على أن تجري عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء يوم الاقتراع.

ودعت الوزارة النقابات والمركزيات النقابية إلى الاطلاع على الوثائق المنظمة لهذه الانتخابات لضمان مشاركة فعالة ومسؤولة، وفق التعميم.