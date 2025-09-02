تمكنت موريتانيا من تسوية وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر، وإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم، وفق ما أكده مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان.

جاء ذلك خلال جلسة عمل مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي.

وأوضح ولد بنان أن موريتانيا ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والحقوقية، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، وفق قوله.

وتستغرق زيارة مقرر الأمم المتحدة لموريتانيا عشرة أيام، وتأتي بعد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع المهاجرين في البلاد.