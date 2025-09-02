Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 2 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تسوي وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر وتستقبل آخرين

محمد عبد اللهبواسطة

تمكنت موريتانيا من تسوية وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر، وإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم، وفق ما أكده مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان.

جاء ذلك خلال جلسة عمل مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي.

 وأوضح ولد بنان أن موريتانيا ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والحقوقية، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، وفق قوله.

وتستغرق زيارة مقرر الأمم المتحدة لموريتانيا عشرة أيام، وتأتي بعد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع المهاجرين في البلاد.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة