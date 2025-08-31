وزعت مفوضية الأمن الغذائي، في ولاية گورگول، (جنوب البلاد) مساعدات “عاجلة” شملت 900 وحدة إيواء مجهزة بالأفرشة والبطانيات، و900 سلة غذائية تحتوي على الأرز والسكر وزيت الطهي، إضافة إلى تأمين مياه الشرب، لصالح الأسر المتضررة من السيول وارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد بلغ عدد المستفيدين من تدخلات المفوضية نحو 1500 أسرة، بينها 900 أسرة تقيم في مخيم تيفوند سيفه الإداري، إذ تم إجلاؤهم من القرى والمناطق التي غمرتها المياه.

وقال المفوض المساعد للأمن الغذائي، لمام ولد عبداوه، خلال زيارته للمخيم، إن “كافة القطاعات المعنية معبأة للتدخل السريع عند الحاجة”.

وأضاف أن المفوضية قدمت دعمًا غذائيًا إضافيًا لـ600 أسرة متضررة من الأمطار في مناطق أخرى من الولاية، ليصل مجموع ما تم توزيعه إلى حوالي 100 طن من المواد الغذائية، وفق قوله.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تلقت في وقت سابق إشعارات من منظمة استثمار نهر السنغال ووزارة المياه، حذّرت من مخاطر ارتفاع منسوب النهر على مستوى كيهيدي ومقامة.