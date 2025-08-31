سجلت مقاييس المطر خلال ال24 ساعة الماضية هطول أمطار على مناطق متفرقة في أربع ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* كوركول

– مقامه:

كمبو ……………………….. 30 ملم

صانيى …………………….. 18 ملم

نيرول ……………………… 10 ملم

* لبراكنه

– ألاك:

لعليبات ………………… 05 ملم

– ألاك …………………… 03 ملم

طنطان …………………. 01 ملم

* الترارزه

– التيكان:

أم القرى ………………… 16 ملم

التيكان …………………. 04 ملم

– روصو:

روصو ………………….. 01 ملم

* كيدي ماغه

– ومبو

طبال (3) …………….. 25 ملم

أهل أبريك ……………. 20 ملم

عـــر ……………………. 20 ملم

بوكربه ………………… 20 ملم

صانيى دجيري ………… 20 ملم

طبال (1) …………….. 15 ملم

ومبو ……………….. 11 ملم

أنخيله (1) ………… 10 ملم

أهل الحسن ……….. 09 ملم

بوصيلبه ……………. 09 ملم

أنخيله (3) ………… 08 ملم

حلسي لبيظ ……….. 07 ملم

دججكي أعمر نوح …. 07 ملم