اطّلع وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك، اليوم الأحد، على محاور طرقية قيد الإنشاء في ولايات نواكشوط الثلاث.

وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد شملت الزيارة المقطع الرابط بين البصرة ونتك والكوفة بمقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، إضافة إلى المقطع الالتفافي الرابط بين كرفور البراد وطريق أكجوجت بولاية نواكشوط الجنوبية، والذي يبلغ طوله ثمانية كيلومترات.

كما زار الوزير المقطع الالتفافي الرابط بين طريق الأمل وطريق روصو.

وأوضح الوزير، في تصريح له على هامش الزيارة، أن الجولة مكنته من الاطلاع ميدانيًا على واقع الأشغال، مؤكداً أنها تسير بوتيرة مرضية، حيث بلغت المسافة المبرمجة 127 كلم، أنجز منها حتى الآن 68 كلم.

وقال إن الأشغال انتهت بالكامل في أربع إلى خمس مقاطعات من العاصمة، بينما ما تزال متواصلة في المقاطعات الأخرى، متوقعًا اكتمالها قبل نوفمبر المقبل، وفق قوله.