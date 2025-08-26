أعلنت السلطات المالية أن 23 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 33 آخرون، فيما تجاوز عدد المتضررين 11 ألف شخص، وذلك جراء الفيضانات التي تشهدها مالي منذ بداية موسم الأمطار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البلاد، سجلت منذ انطلاق الموسم، عشرات الفيضانات والعديد من الحوادث الناجمة عن الصواعق والرياح القوية، مما أدى إلى انهيار 845 مسكنا.

ونقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن الحكومة معبأة بشكل كامل لتقديم الدعم للسكان المتضررين، عبر اتخاذ تدابير استعجالية وتنظيم حملات تحسيسية وتعزيز وحدات الحماية المدنية.

وأبرزوا أن السلطات تواصل مراقبة الوضعين الجوي والمائي، داعين السكان إلى التحلي باليقظة والالتزام الصارم بتعليمات السلامة بالنظر إلى ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات جديدة.