لقي شخصان مصرعهما، في حادث سير وقع على بعد عشرين كيلومترا من قرية “تواجل” بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، بعد انقلاب سيارة كانت تقل جثمانا لدفنه في مدينة ازويرات.

وحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في ازويرات، فقد وقع الحادث بعد أن فقد السائق السيطرة على المركبة التي كان يقودها ما أدي إلى انقلابها ووفاة الضحتين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين شقيقين، كانا في طريقهما إلى مقبرة في مدينة ازويرات من أجل دفن جثمان أخيهما الذي توفي قبل الحادث بساعات.

وقد عاينت السلطات الإدارية مكان الحادث الذي وصلتخ مصحوبة بسيارتي إسعاف، فيما باشرت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة.