قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني أمم ولد بيباته، اليوم الاثنين، إن بلاده اتخذت كافة الإجراءات لتمكين المزارعين من وسائل الإنتاج الأساسية، بهدف وصول المنتوج الوطني من الخضروات إلى الأسواق المحلية مع بداية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا خصص للتحضير لانطلاقة الحملة الزراعية الشتوية الخاصة بزراعة الخضروات، بمشاركة عدد من منتجي شعبة الخضروات، إلى جانب أطر الوزارة والفاعلين في القطاع.

وأكد ولد بيباته في كلمته أن هذا اللقاء يمهد لسلسلة من اجتماعات فنية متخصصة ستعقد لاحقا مع المزارعين والإدارات المعنية، لضمان نجاح الحملة في جميع مراحلها.

وتعهد الوزير باستمرار دعم المزارعين من خلال توفير البذور المحسنة والمدخلات الزراعية، وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالمعدات الزراعية، وتحسين ظروف التخزين والتسويق.

من جهته، وصف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، الحملة المقبلة بأنها ستكون “خاصة بكل المقاييس”، نظرا للاهتمام الرسمي والقطاعي الذي تحظى به، والإمكانيات المتوفرة.

وأشار إلى أن إنجاز طريق ميناء انجاكو سيساهم في انسيابية التوريد والتصدير، كما أن طاقات التخزين المتوفرة تصل إلى 13 ألف طن هذا الموسم، “ما يحد من التلف ويحافظ على جودة المنتج”.

ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات العام الماضي بلغت ما بين 35 و40%، وهو ما وصفه بـ”المؤشر الواعد”.