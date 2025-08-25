ارتفع منسوب مياه نهر السنغال اليوم الاثنين، إلى 10.03 متر، متجاوزًا حدّ الخطر المحدد عند 9.00 أمتار.

وقال لوالي المساعد لولاية كيدي ماغا، محمد العربي محمدن سيد محمد، إن “الوضع لا يزال تحت السيطرة، حيث لم تسجل أي أضرار حتى الآن.”

وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا للخلية الجهوية للطوارئ بمدينة سيلبابي، أن “السلطات تتابع المستجدات عن كثب وتحتفظ بأقصى درجات اليقظة والاستعداد.”

وأوضح أن “تطور الوضع مرتبط بكمية الأمطار المسجلة، إذ قد يؤدي تساقط كميات كبيرة إلى ارتفاع إضافي في المنسوب،” ودعا إلى “التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية.”

واستعرض “تركيبة الخلية الجهوية للطوارئ، التي تنقسم إلى خمس لجان متخصصة: لجنة اليقظة والإنذار المبكر، لجنة الإنقاذ والإسعاف، لجنة اللوجستيك، لجنة تقييم الاحتياجات والدعم والعلاقات الخارجية، وأخيرا اللجنة المكلفة بالاتصال.”

وخلال موسم الخريف الماضي، شهدت مناطق الضفة الموريتانية، فيضانات عنيفة إثر ارتفاع منسوب مياه النهر، تسببت في تشريد مئات الأسر.